Simone Pafundi è tra i giovani più interessanti del panorama calcistico internazionale. Classe 2006 e fantasia da vendere, ha già fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale italiana. L'Udinese sa di avere un vero gioiellino in casa e punta a valorizzarlo come meglio può. Il Napoli, come tante altre squadre importanti, ha messo gli occhi su Pafundi. Stando a quanto riporta Il Mattino, però, la valutazione che oggi ne fa il club friulano mette gli azzurri fuorigioco.