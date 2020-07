Lasagna ha superato l'infortunio e gioca dall'inizio, non si toccano De Paul e Fofana a centrocampo nell'Udinese. C'è Iago dal 1' nel Genoa in coppia con Sanabria, turno di riposo per Soumaoro. Di seguito le formazioni ufficiali:



UDINESE - Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna.



GENOA - Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Lerager, Behrami, Cassata, Sturaro; Iago, Sanabria.