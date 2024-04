Udinese, giallo pesante per Lucca: squalificato, salta l'Inter

E' un giallo pesante quello arrivato durante Sassuolo-Udinese, sfida valida per la trentesima giornata di Serie A. In particolare, l'ammonizione andrà a influire in maniera importante sulle prossime scelte che dovrà mettere in campo Gabriele Cioffi, visto che il protagonista è Lorenzo Lucca. L'attaccante ex Pisa e Ajax si è infatti visto mostrare il cartellino dal direttore di gara Michael Fabbri e sarà squalificato per la prossima sfida.



SALTA L'INTER - L'ammonizione rimediata da Lucca al minuto 16 della sfida del mapei Stadium è la quinta della sua stagione, motivo per cui non sarà presente nel match contro l'Inter. I nerazzurri saranno infatti ospiti alla Dacia Arena il prossimo 8 aprile alle 20.45. In quell'occasione, Cioffi dovrà optare per un'alternativa, con Success pronto a prendere il posto di Lucca.