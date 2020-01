Dopo le incertezze per il gol di ieri dii Ciro Immobile in Lazio-Napoli, oggi in dubbio era il gol di Okaka, che ha sbloccato la sfida tra Udinese e Sassuolo. Nonostante la deviazione di Consigli, la Lega Calcio ha assegnato il gol a Okaka, considerando che il colpo di testa sarebbe comunque entrato in porta. C'è anche l'assist per Mandragora, non l'autogol per Consigli.