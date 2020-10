L'allenatore dell'Udinese, Gotti ha dichiarato dopo la sconfitta con la Roma: "Stasera ho visto una squadra a testa alta, che con grande orgoglio ha cercato di mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo sfiorato il gol, lavorandoci riusciremo a risolvere il problema. Abbiamo ragazzi che hanno lavorato poco in allenamento, ma danno sempre tutto in campo. Avendo raccolto zero punti nelle prime tre giornate, è ora di dare una svolta al nostro campionato".



"Abbiamo perso tre partite commettendo diversi errori, quello commesso da Becao questa sera è marchiano. E' stata una settimana pessima dal punto di vista dei risultati, ma intravedo la direzione giusta e posso ben sperare nonostante il problema dell'infermeria. Possiamo dare soddisfazioni per gioco e classifica".



"Il sistema e le linee di gioco sono legati ai calciatori importanti come Pereyra, De Paul e altri che vanno messi nella condizioni di esprimersi al meglio. Intorno a loro va costruita una squadra funzionale. Il mercato? Vedremo lunedì sera quale squadra avrò a disposizione, cercheremo di trovare la quadra il prima possibile".