Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Udinese TV in vista della sfida di domani contro il Torino: "L'aspettativa è quella di fare il meglio possibile e i presupposti credo che ci sono. Credo che i ragazzi abbiano lavorato molto bene, poi è ovvio che tutto ciò debba passare al vaglio del campo. Sappiamo che quella granata è una buona squadra, con un organico che probabilmente non rispecchia la sua attuale classifica. Mi aspetto una partita tosta, che mi auguro sia diversa da Torino-Parma per merito nostro".