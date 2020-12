Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, parla dopo il ko contro il Benevento: “Deulofeu? Non so come stia, devo ancora parlare con l’infermeria. La sconfitta causa dispiacere, perché interrompe una serie positiva. Non una buona prestazione la nostra, ma ho avuto l’impressione di una stanchezza un po’ diffusa, andando oltre a episodi a noi sfavorevoli che hanno incanalato la partita. Nel secondo tempo hanno ulteriormente chiuso gli spazi e noi abbiamo cercato qualche soluzione individualistica di troppo per provare a far gol”.



LA PAUSA - “La pausa ci dà tempo per ricaricare un po’ le batterie, ma avremo un altro ciclo importante di partite praticamente subito, quindi bisogna andare a testa bassa. Okaka? Ci vorrà un pochino per rivederlo”.