Al canale ufficiale dell'Udinese, Luca Gotti ha parlato così della prova della squadra contro il Crotone in seguito alla vittoria per 2-1: "Dopo i 3 risultati negativi c'era grande sete di punti e di migliorare la nostra classifica. E' una vittoria importante. Un inizio in cui il Crotone ha fatto meglio, poi ci siamo riguadagnati il campo e abbiamo espresso valori diversi. Nel secondo tempo, fino all'episodio del rigore, una ingenuità, abbiamo gestito il campo da squadra matura. Sapevamo che non sarebbe stata facile e così si è dimostrata. De Paul? E' un lusso, perché è un centrocampista che fase difensiva e offensiva, con continuità. Il rosso? Dispiace, ma anche per il rigore concesso, per quel palo che mi ha tolto un anno di vita. Le scelte degli attaccanti? C'era bisogno di una prova di squadra. La prima cosa bella di Okaka e Nestorovski è che non hanno avuto alcun individualismo ma si sono messi al servizio della squadra. Abbiamo preso 3 punti, siamo a 36 alla 31a giornata, guardiamo avanti con ottimismo. Nuytinck? Un altro che di sicuro da un grande contributo alla squadra".