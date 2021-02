Luca, allenatore dell', presenta a Udinese Tv la partita di domani con la: "Come arriva l’Udinese a questa partita? Arriva sapendo che domenica scorsa ci sono state entrambe queste cose e ovviamente la riflessione deve essere: cerchiamo di prepararci a sfruttare il meglio di noi stessi ed essere quelli della parte migliore"."Dentro la nostra testa c’è sempre la prospettiva di migliorare e risolvere i problemi, Poi, fatalmente, questo campionato per noi è stato un susseguirsi di eventi, defezioni, piccoli o grandi infortuni che ci tolgono giocatori e rallentano il loro avvicinarsi alla miglior condizione. Purtroppo l’Udinese non è riuscita ad avvicinarsi alle grandi potenzialità della rosa messa a disposizione dalla società. Sono successe delle cose difficili da prevedere. Domani saremo in pochi ma sono sicuro che gli 11 che partiranno dall’inizio saranno carichi, così come tutti gli altri. È un’opportunità per i giocatori che hanno giocato meno"."Sì, non c’è un undici ben definito ma di sicuro domani faranno parte della partita"."Purtroppo no, non sarà convocato"."Oggi non sarà convocato, l’idea è quella di proiettarci a mercoledì"."Di base, come concetto di partita mi aspetto una gara accorta ed estremamente equilibrata. Ma questo sulla carta, poi gli episodi in campo determinano il vantaggio e lo svantaggio, fanno aumentare gli spazi e tutte e due queste squadre sanno giocare e sanno approfittare dei vantaggi loro concessi. Questo è il motivo di una preparazione accorta da entrambe le parti ma, poi, il calcio ci stupisce sempre e le cose possono cambiare velocemente. Vlahović e Ribery sono due giocatori molto forti, ma non sono gli unici. Ad esempio, all’andata, Castrovilli, giocatore di grande qualità, fu decisivo. La Fiorentina, inoltre, con Milenkovic ha grande fisicità sui calci piazzati, come abbiamo visto nella gara di andata e anche in quella dello scorso campionato persa 1 a 0 a Firenze"."I tifosi sono venuti, forse, proprio per la cabala, visto che la volta scorsa, contro il Verona, ha portato bene. È sempre bello ritrovare l’atmosfera un po’ da stadio anche se per poco tempo".