Dopo la vittoria per 3-1 contro il Genoa, l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha così parlato a Sky Sport: “Non sono giusti i complimenti a me: oggi c’è stata una squadra in difficoltà che ha giocato con comunione d’intenti. Le qualità dell’Udinese sono particolari perché i valori tra chi gioca e chi non gioca sono ravvicinati. Rimango sulla mia posizione personale: non voglio fare il primo allenatore ma dare agio alla scelta societaria sul tecnico. Forse anche domenica sono in panchina. Non m’interessa la ribalta. Sarri? È stata una fortuna lavorare con lui al Chelsea. Potevo andare alla Juventus ma Maurizio ha preferito intraprendere tale percorso con gli uomini che conosce meglio, come Martusciello”.