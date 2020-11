Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti commenta a Sky Sport il successo sul Genoa: "La gara di oggi è stata una partita di Serie A, un match equilibrato indirizzato dal gol di De Paul. Noi siamo stati bravi nel finale a tenerli lontani dalla nostra area. Bilancio dopo un anno? E' stata una bella esperienza, forte dal punto di vista emotivo. Al ritorno con il Genoa, in questo anno, c'è stata una partita con un epilogo tremendo: oggi la sorte ci ha aiutati. De Paul? E' molto forte, la sua benzina è nella testa. Contento della rosa? Non voglio neanche pensare al mercato, sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione e cercherò di far rientrare tutti al massimo delle possibilità. Classifica giusta? Potevamo avere qualcosa in più, abbiamo commesso errori pagati carissimo. Lazio e Atalanta saranno impegni complicati, ma li affronteremo volentieri: è giusto affrontare ogni avversario con rispetto, ma senza paura".