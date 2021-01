Al termine della vittoria di La Spezia, il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di Dazn: "De Paul dimostra ogni volta la voglia di essere protagonista: ha esagerato un pochino, ma il secondo giallo mi è parso un po' forzato".



SULLA DIFESA - "La classifica e il nostro percorso ci hanno consigliato un approccio umile, come con Inter e Atalanta. Cercavamo di togliere allo Spezia le loro qualità, non abbiamo rischiato nemmeno in dieci".



SU LLORENTE - "Ha caratteristiche opposte rispetto a Lasagna. Non conoscevamo l'aspetto umano: sembrava il ragazzo della Primavera, il suo entusiasmo è contagioso".



SU BRAAF - "Dai video l'impressione è molto positiva. Siamo sicuri che non ci sia qualcosa che non torna? Ha qualità di altissimo livello, ha prospettive molto alte".