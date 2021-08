Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato 2-2 con la Juventus.



PARTITA - "L'abbiamo preparata in un certo modo. Poi abbiamo preso gol subito e qualcosa è cambiato. Dybala ha fatto una giocata da campione sul gol di Cuadrado, dobbiamo fargli i complimenti. Poi tra VAR e fuorigioco è successo di tutto nel finale".



VAR - "L'anno scorso abbiamo perso molte partite nel recupero: oggi il VAR ha tolto questo gol per un fuorigioco millimetrico e io spero che questo sia un segnale per noi".