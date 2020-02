Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato al canale ufficiale bianconero in vista della sfida alla Fiorentina: "Siamo tornati da Bologna con il rimpianto della grande occasione perduta, ci pesa l'aspetto di non aver ancora vinto nel girone di ritorno. Il rimpianto ha lasciato il posto ad una settimana anomala, in cui abbiamo cercato di concentrarci sulla partita".



La Fiorentina che squadra è?

"Una squadra di grande qualità, con giocatori forti. Il mercato di gennaio ha confermato che la proprietà vuole tornare ai fasti di un tempo, con propensione a spendere e investire anche sui giovani. Sarà una partita complicata, contro una squadra attenta alla fase difensiva, brava a ripartire soprattutto con quattro o cinque giocatori. Dovremo affrontare questa partita con le dovute precauzioni".



Senza pubblico come la sta preparando per ottenere l'obiettivo?

"Questa squadra ha già dato prova di 'sentire' il nostro pubblico. Credo che l'apporto dello stadio sia una componente positiva: i punti presi in casa sono diversi da quelli presi in trasferta. Ma domani ci troveremo ad affrontare una anomalia. Dovremo mettere insieme tutte le capacità di trovare dentro noi stessi le motivazioni e affrontare un contesto anomalo".