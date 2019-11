Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Davide Gotti, tecnico dell'Udinese, in vista della sfida di domani a Genova contro la Sampdoria.



LE RISPOSTE DEL CAMPO - "Le sicurezze sono sempre relative, è il campo che da le risposte. La sosta ci ha dato modo di consolidare i meccanismi di squadra. La partita domani contro la Sampdoria non sarà facile: gli uomini di Ranieri stanno cominciando ad esprimere un potenziale inespresso fino a qualche settimana fa".



BARAK E DE PAUL - "Barak è un giocatore importante che si sta allenando bene. Sono molto soddisfatto dell'atteggiamento di De Paul: la squadra dovrà essere brava a metterlo nelle condizioni di fare il De Paul, intanto lui si impegna tantissimo".



I PRIMAVERA - "A Genova ci saranno una mano anche alcuni primavera come ​Kubala e Ballarini"