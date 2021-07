Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Udinese Tonight Estate: "Un allenatore deve cercare di tirare fuori il meglio da tutti i giocatori e nel contempo deve riuscire ad aggiungere qualcosa a ciascuno di essi, alla fine ne beneficia la squadra ma questa è la missione dell’allenatore. Walace? È un palleggiatore, gli piace gestire il pallone, tornare indietro e partecipare alla manovra. Quando siamo tornati a giocare dopo il lockdown dell’anno scorso anche lui si è reso conto di non star rendendo al meglio ed è cambiato qualcosa. Da lui mi aspetto molto".



SU PUSSETTO - "La storia ci dice che è un attaccante esterno e nelle sue precedenti esperienze ha giocato quasi sempre in quella posizione, secondo me però può anche fare la prima punta di profondità, sempre dipendentemente dal modo in cui intendi far giocare la squadra".