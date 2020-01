Conferenza stampa per Luca Gotti, dopo la sconfitta al Tardini per 2-0 contro il Parma: “Prima mezz’ora peggio del Parma, avevamo troppi pensieri sul come giocare invece di preoccuparci della sostanza. Siamo stati condannati per due situazioni in area nostra, questi hanno portato la partita dalla parte del Parma e nonostante un grande secondo tempo, non abbiamo concluso. Concediamo poco e concretizziamo poco rispetto a quanto produciamo”



SU EKONG – “Ha un problema muscolare, non so l’intensità”



SUL RITORNO AL TARDINI – “Ci sono tanti bei momenti, con un’ultima annata pesante da digerire, specie per i tre anni prima. La gioia più grande è la qualificazione in Europa League, è stata una grande soddisfazione”.