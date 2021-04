Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Udinese Tv in vista del match con l'Atalanta: "È stata una sosta un po’ diversa dal solito, normalmente abbiamo diversi giocatori che affrontano anche viaggi intercontinentali. In questa finestra, invece, abbiamo avuto l’opportunità di svolgere un buon carico di lavoro in vista delle ultime dieci partite che ci aspettano, di recuperare più giocatori e di veder migliorare la condizione di chi era rientrato da poco. L’Atalanta ha un’idea di gioco molto chiara. Può cambiare qualcosa in relazione all’avversaria e ai giocatori che ha a disposizione. Mi aspetto di trovarci di fronte a una squadra forte e difficile da affrontare".