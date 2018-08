Daniele Pradè, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato così in conferenza stampa del mercato della società friulana: "Abbiamo fatto un grandissimo cambiamento a livello di squadra, tra rosa della passata stagione e di quest'anno ci sono 11 nuovi in entrata più Badu e Wague che sono rientrati. Della passata stagione ne sono andati via 8. L'Udinese ha fatto dei grandissimi investimenti a livello patrimoniale, per ricostruire qualcosa di importante. Siamo andati a prendere giocatori che avevano davvero tante richieste da altri club. Veniamo davvero da un cambio di filosofia, di allenatore (giovane e con idee diverse). Voglio condividere questo cambiamento con voi. I calciatori rimasti avevano diverse offerte, vedi De Paul, Barak, Fofana, Samir. Secondo noi abbiamo fatto qualcosa di importante. - riporta UdineseBlog.it - Chiediamo serenità e pazienza perché per completare un organico ci vuole pazienza. Ci sono calciatori che avevano fatto un cambiamento. Voglio chiarire su Danilo: è un professionista di prima fascia, forte, ma era giusto che anche lui cambiasse. I giovani portano entusiasmo, credo che i friulani abbiano capito e sentano che si respira un'aria nuova dopo questo mercato, in generale. Lapadula e Favilli? Fa tanti nomi radio mercato. Noi mai pensavamo di prendere Teodorzyk, tanti lo volevano. E' arrivato ed è quello che più serviva al gruppo. Dei giudizi esterni siamo contenti, a me interessano quelli interni. Quelli esterni spesso non hanno la conoscenza qui. Sarà un piacere far cambiare loro idea. Seferovic è stato un mio calciatore, sapeva di essere una opzione, ma quando c'è stata l'apertura per Teo siamo andati dritti su lui: è stato bravissimo Gino Pozzo nel portare avanti la trattativa con l'Anderlecht. Musso? Sta bene. Ieri ha fatto tutto l'allenamento. Ci vuole almeno una settimana per ritrovare la porta. E' un acquisto importante. Angella? Il cambiamento ha portato anche lui a non rientrare nei piani futuri del club. E' serio, si sta allenando".