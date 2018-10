Daniele Pradé, direttore sportivo dell'Udinese, parla al canale ufficiale del club di Julio Velazquez: "E' un dovere quello di proteggere fino alla morte il nostro allenatore. Velazquez è stata una nostra scelta, in estate abbiamo puntato fortemente su di lui per aprire un nuovo progetto. E' un grande lavoratore, arriva la mattina alle 8 e va via alle 11 di sera. Vogliamo ripagare questa dedizione al lavoro, questo senso di appartenenza al club con la fiducia. Abbiamo stima della sua persona e del suo essere allenatore. Il fatto che dia tutto per il club è una cosa che mi piace da impazzire. In questi mesi nei quali ho conosciuto Velazquez, un allenatore che ora porto nel cuore e che difenderò anche in maniera estrema. Dobbiamo continuare a supportarlo, a dare costanza al lavoro che stiamo facendo insieme, ad essere positivi. Questa squadra ha enormi potenzialità ma è giovane, serve ancora tempo per creare una mentalità. Dobbiamo avere fiducia di aspettare la crescita dei nostri giocatori. Anche lo stesso Velazquez necessita ancora di tempo per mettere in mostra le sue qualità. Se non credevamo fortemente in lui, non lo avremmo scelto".