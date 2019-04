Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, parla a Radio Crc del futuro di Rodrigo De Paul: "Ha talento e cuore, sta dando davvero l'anima per una società che c'è stata anche in momenti difficili. Eppure siamo consapevoli che non potremo godercelo per molto tempo". Sull'argentino ci sono Inter e Napoli.