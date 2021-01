Udinese-Inter 0-0



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi (18’ s.t. De Maio), Samir; Stryger Larsen (33’ s.t. Molina), De Paul, Arslan (33’ p.t. Walace), Pereyra, Zeegelaar (33’ s.t. Nuytinck); Deulofeu (17’ s.t. Mandragora), Lasagna. All. Gotti.



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (25’ s.t. Sensi), Young (25’ s.t. Perisic); Lukaku, Lautaro (25’ s.t. Sanchez). All. Conte.



Arbitro: Maresca di Napoli



Ammoniti: 10’ p.t. Arslan (U), 37’ p.t. Samir (U), 21’ s.t. Bastoni (I), 33’ s.t. Zeegelaar (U), 38’ s.t. Sensi (I)



Espulsi: 45+1’ s.t. All. Conte (I)