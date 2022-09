In vista della partita di campionato contro l'Udinese, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, potrebbe dare una chance da titolare a Roberto Gagliardini. Il titolare designato era Calhanoglu ma il centrocampista turco è alle prese con un problema muscolare che lo terrà fuori per almeno tre settimane. Il suo naturale sostituto è Mkhitaryan, non al meglio dal punto di vista della tenuta atletica. Ecco perché Gagliardini può sperare in una maglia da titolare, così come accaduto l'anno scorso, quando i nerazzurri riuscirono a superare i friulani, proprio partendo con Gagliardini nella formazione iniziale.