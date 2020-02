Udinese-Inter è il posticipo serale domenicale della 22esima giornata di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte sono chiamati a rispondere alla Juventus nella corsa scudetto e seppur privi di Lautaro Martinez vedranno un sempre maggior minutaggio per il neo-acquisto Christian Eriksen. Alla Dacia Arena i bianconeri di Luca Gotti non possono però permettersi ulteriori passi falsi dopo i due ko consecutivi contro Milan e Parma e cercheranno di mantenere ampio il margine con la zona retrocessione.



STATISTICHE - L’Inter ha superato l’Udinese in otto degli ultimi 10 precedenti di Serie A, mentre tra le squadre affrontate più di una volta in casa dal 2013/14, l’Inter è una delle tre, insieme a Lazio e Juventus, contro cui l’Udinese non ha ottenuto neanche un successo interno. L’Udinese è la squadra che in percentuale ha realizzato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questo campionato L’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna, ha segnato il suo primo gol nel massimo campionato contro l’Inter, mentre quello dell’Inter Romelu Lukaku è il primo giocatore a segnare 10 reti nelle prime 10 trasferte in assoluto in Serie A dai tempi di Andriy Shevchenko.



FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

Inter: Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito.​



