è il monday night match, il posticipo di lunedì 7 aprile della 31esima giornata della Serie A 2023/34 che prenderà il via a partire dalle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine.è chiamato a rispondere al Milan per richiudere ogni discorso legato allo scudetto e tenere vivo il sogno di vincerlo proprio nel derby contro i rossoneri, ma davanti a sé troverà la squadra diche, dati i risultati delle rivali in zona salvezza, con una vittoria piazzerebbe uno scatto importante allontanandosi a +5 dal terzultimo posto.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin; All. Cioffi.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: InzaghiLE ULTIME - Assenza importanti di formazione per entrabe le squadre con Bastoni e De Vrij (oltre a Cuadrado) non convocati fra i nerazzurri e con Lucca squalificato che si aggiunge ai lungodegenti Deulofeu ed Ebosele per i bianconeri. Tanti i diffidati da entrambe le parti con Ebosele, Giannetti, Perez, Success, Thauvin fra i friulani e tre big come Mkhitaryan, Pavard e Lautaro fra gli interisti.