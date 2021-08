Per la prima giornata della2021-22, l'ospita laalla Dacia Arena. I bianconeri di, confermato sulla panchina friulana ma senza più la 'stella' De Paul, passato all'Atletico Madrid, se la vedono con la squadra di, che torna sulla panchina della Juve dopo due anni di stop, proponendo il tridente. Per quanto riguarda i, il totale in gare ufficiali è di 102, con un bilancio di 68 vittorie per la Juventus, 21 pareggi e 13 successi per l'Udinese.: la Juve ne ha segnate 211, l'Udinese 80.risale al 2 maggio di quest'anno, con la doppietta di Ronaldo negli ultimi minuti a ribaltare il vantaggio friulano siglato da Molina. Oggi tutti in campo alle 18,30,(3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra; Pussetto.A disposizione: Padelli, Scuffet, Zeegelaar, Okaka, Jajalo, Cristo Gonzalez, Deulofeu, Stryger Larsen, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio. All. Gotti(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Morata, DybalaA disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Ronaldo, Pellegrini, Kaio Jorge, Chiesa, Rugani, Locatelli, Ranocchia, Kulusevski. All. Allegri