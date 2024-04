Udinese, la maledizione degli ultimi 10 minuti: quanti punti persi nei finali di partita

un' ora fa



L'Udinese crolla per l'ennesima volta e per l'ennesima volta lo fa nel finale di una partita. La squadra di Fabio Cannavaro, subentrato da poco a Gabriele Cioffi, si arrende contro la Roma per colpa di un gol di Bryan Cristante arrivato su calcio d'angolo al 95'. Una circostanza che sembra diventata ormai un'abitudine per la squadra friulana, che in questa stagione ha perso nei finali di partita un'infinità di punti.



IL DATO - Considerando tutta la stagione, infatti, l'Udinese ha patito particolarmente gli ultimi 10 minuti di gara. Senza i gol subiti nei finali di gara la squadra bianconera avrebbe addirittura 17 punti in più. Questo vuol dire che sarebbe addirittura a 45 punti, in undicesima posizione, a 1 punto dal Torino. Ben lontana dalla diciottesima posizione che occupa oggi. Un aspetto su cui Cannavaro dovrà sicuramente lavorare.