In queste ore l'Udinese sta valutando la posizione di Luca Gotti, sempre più in bilico dopo la sconfitta di oggi contro l'Empoli. Nel post partita, l'allenatore bianconero ha commentato così il ko: "Loro ci hanno lasciato spazi che però non abbiamo sfruttato - ha detto a Dazn - Abbiamo giocato male facendo tanti errori sia in fase difensiva che in zona gol. La squadra è troppo spaventata, ci facciamo troppi problemi e ci sono molte cose da mettere a posto. Deulofeu? Ha fatto una grande partita prendendosi anche responsabilità importanti".