Udinese in campo in vista del match contro la Sampdoria. Questo il report ufficiale del club: "Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Gotti, è ricominciato quest'oggi il programma settimanale di lavoro del bianconeri con una seduta pomeridiana sui campi del Bruseschi sotto la pioggia battente. Con 11 elementi in giro per il mondo con le rispettive nazionali, mister Gotti ha integrato il gruppo con i giovani della Primavera Mazzolo, Kubala, Dzankic, Battistella e Ballarini. A caratterizzare la seduta, iniziata in palestra con le fasi di attivazione, il lavoro sul possesso palla a zone e partitelle a tema a campo ridotto. A parte Pussetto, alle prese con una distorsione alla caviglia che l'ha escluso dall'ultimo match contro la Spal, così come Becao il quale, però, non ha riportato alcun problema fisico. Programma personalizzato programmato, invece, per Samir. Domani doppia seduta per i bianconeri che scenderanno in campo alle 11 e alle 15 in vista del match contro lo Spartaks Jurmala di sabato".