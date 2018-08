Non solo il Parma su Gianluca Lapadula. Come scrive Il Messaggero Veneto, anche l'Udinese è al lavoro per l'attaccante del Genoa, chiuso in Liguria dall'arrivo di Andrea Favilli. L'ex Milan è l'obiettivo numero 1, seguono Calleri del Deportivo Maldonado e Pinamonti dell'Inter.