Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, parla così ad InterTV prima del match contro i nerazzurri: "Sappiamo che sarà una gara molto dura, perché l'Inter è una delle migliori squadre del campionato. Abbiamo preparato bene la partita in settimana, speriamo di riversare le nostre competenze in campo".



Ancora un tifoso nerazzurro?

"Da bambino ero un tifoso. Da calciatore ho segnato parecchie volte all'Inter. Ora penso all'Udinese ed a fare bene qui".



Cos'ha cambiato Gotti?

"Ci ha dato una scossa, anche a livello di gioco. Penso si veda in campo".