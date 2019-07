Kevin Lasagna ha parlato ai microfoni di Udinews TV nel corso della quinta giornata di allenamenti alla Dacia Arena: "Voglio aiutare la squadra con i miei gol e spero di arrivare in doppia cifra - ha detto l'attaccante bianconero - I gol passano anche tramite l'apporto del centrocampo, per questo siamo curiosi di metterci alla prova con quello che sarà il nuovo modulo di gioco e di interpretarlo al meglio. I carichi di lavoro sono in costante crescita e raggiungeranno il culmine durante il ritiro in Austria".

"Sarà importante per me segnare parecchio in campionato - ha proseguito - ma se i primi gol arrivano già nelle amichevoli ben venga. Punto a mettermi il più possibile in evidenza per riuscire a vestire la maglia Azzurra in occasione degli Europei 2020".