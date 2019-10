Lavoro al mattino per l'Udinese quest'oggi sui campi del Bruseschi. Dopo aver completato le fasi di attivazione in palestra, la squadra si è spostata al centro sportivo per completare il riscaldamento. Archiviata questa fase, via al lavoro sul possesso palla e sulla finalizzazione. L'allenamento è poi proseguito con un supplemento di lavoro a secco prima delle classiche partitelle di fine seduta. Ancora percorso personalizzato per Stryger Larsen. Domani la squadra tornerà in campo alle ore 11,30.