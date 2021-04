: almeno quattro interventi decisivi, ma è su Gaich nel secondo tempo che compie la parata più bella e al tempo stesso più complicata: qualche volta si addormenta con la palla tra i piedi, quando però si tratta di allontanare la minaccia risulta essere sempre efficace, pur non brillando in stile: il vero punto fermo della difesa dell'Udinese: rimedia anche agli errori dei compagni, oltre a dover tenere a bada gli attaccanti del Benevento (cosa che, di questi tempi, non rappresenta esattamente un'impresa): inizia con un atteggiamento sufficiente che rischia di portare a qualche errore pesante, poi ritrova le coordinate abituali e diventa provvidenziale su Gaich: con il gol che porta al vantaggio riscatta il fallo di mano che aveva determinato la sconfitta col Cagliari. Rialza la testa alla grande e si mette tutto alle spalle: trova un corridoio meraviglioso per il vantaggio di Molina, ispira anche il raddoppio e piazza l'assist pure sul terzo gol. Di un altro livello: si limita alle giocate semplice e raramente ne sbaglia qualcuna, anche se rischia tenendo troppo la palla tra i piedi: in un minuto gli succede di tutto: prima il gol del raddoppio, poi il folle retropassaggio che porta alla rete del Benevento. Errore che poteva costare caro(55': corsa e sacrificio in un momento delicato della partita): grande attenzione in fase difensiva: non si fa mai saltare da Depaoli che pure ci prova poco e male. Tempismo perfetto sull'assist di De Paul che porta al momentaneo 1-3(71': l'assist per la rete di Arslan, ma anche un prezioso contributo nell'alzare la linea del pressing con costanza. Solo il palo gli nega la gioia del gol: non segna, ma è uno dei migliori in campo. Non perde un duello aereo, segue a uomo Viola e non gli dà la possibilità di fare mezza giocata. Avrebbe meritato di segnare, si divora una chance nel peggiore dei modi(71': ci mette tre minuti per lasciare il segno: riceve palla, scherza Glik e beffa Montipò sul suo palo)All.: la sua posizione non era così salda, la blinda con una grande prestazione della sua squadra con cui dimostra che il gruppo è dalla sua parte. Missione compiuta anche quest'anno perché ormai l'Udinese si è garantito la salvezza