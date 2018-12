Udinese-Atalanta 1-3



Musso 6: incolpevole sui gol nerazzurri, non viene chiamato in causa in altre occasioni



Ter Avest 6: da destra non nascono veri e propri pericoli, si salva



Larsen 5,5: partita sottotono per il difensore danese, viene anche ammonito



Ekong 6: il migliore dei centrali bianconeri, anticipa varie volte Zapata nel primo tempo



Nuytinck 5,5: dopo la partita quasi perfetta a Reggio Emilia, non si ripete in questo match



Pezzella 5: continua a non convincere come sostituto di Samir, viene sostituito nella ripresa



(dal 28' s.t. Vizeu sv)



Fofana 5: sbaglia troppi palloni, soprattutto nella prima frazione. Non riesce a rinviare un pallone decisivo nell'occasione del secondo gol di Zapata, prende un palo clamoroso a 10' dalla fine



Mandragora 5: all'Udinese serve un regista in grado di costruire, ma l'ex Crotone fa tutt'altro. Anche i tifosi vogliono di più



De Paul 5: il 10 bianconero non entra mai in partita, non inventa, non illumina. Bocciato



D'Alessandro 6: prima da titolare nell'Udinese, offre l'assist del pareggio a Lasagna con un bel rasoterra a superare i due centrali avversari



(dal 21' s.t. Pussetto 5: non si fa mai vedere nei pochi minuti in cui subentra)



Lasagna 6: torna al gol che mancava dalla trasferta di Bergamo, ma non riesce a partecipare alla manovra offensiva nella ripresa





All. Nicola 5,5: prima sconfitta per il tecnico piemontese, la squadra non ripete le prestazioni di Roma e Sassolo