VENEZIA-UDINESE 1-2 (FPT 0-1)



Silvestri 6,5: poco impegnato ma sempre sicuro



Becao 7: blocca senza problemi gli sterili attacchi avversari prima di firmare il gol vittoria



Pablo Marí 6,5: pochissimi rischi grazie anche alla sua guida in difesa



Perez 6,5: ottima prestazione



Molina 7: qualità e quantità (dal 40’st Soppy SV)



Walace 6,5: corre e dà molta quantità al centrocampo udinese



Arslan 6,5: ottima prova di Arslan (dal 25’st Lazar 6,5: suo l’assist per il gol vittoria



Makengo 6: buona prova la sua (dal 40’st Jajalo SV)



Udogie 6: prova di corsa e carattere (dal 28’st Zeegelaar 6)



Deulofeu 7: si procura e segna il rigore del 1-0 (dal 25’st Success 6)



Beto 6: oggi non fa la differenza



All. Cioffi 7: la squadra vince una partita che stava per pareggiare immeritatamente