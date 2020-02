Udinese-Inter 0-2



Musso 5,5: è lui a causare il rigore dello 0-2 finale. Non impeccabile su alcune conclusioni nerazzurre.



Becao 5,5: entrambe le reti ospiti nascono dalle sue parti. Prima non controlla Barella, poi si lascia scappare Sanchez. Discontinuo.



De Maio 6: il più solido dell’intera retroguardia friulana. Sostituisce egregiamente l’assente Troost-Ekong.



Nuytinck 5,5: in occasione dello 0-1 Lukaku gli fa passare intelligentemente il pallone in mezzo alle gambe. Nonostante ciò non sfigura davanti al colosso belga.



(dal 27’ s.t. Jajalo 6: entra nel finale di gara, prendendo in mano le redini della mediana bianconera)



Stryger Larsen 6: si fa ammonire dopo pochi minuti, condizionando il resto della gara. È più attivo nel corso del primo tempo.



De Paul 6: cerca di inventare con giocate individuali, andando sempre a sbattere contro la difesa nerazzurra.



Mandragora 6: come al solito mette in campo tanta corsa e grinta, ma ancora una volta non basta.



Fofana 6,5: i suoi strappi mettono in difficoltà il centrocampo avversario, specialmente nella prima frazione di gioco. Nella ripresa si spegne un po’.



(dal 38’ s.t. Teodorczyk sv)



Sema 6,5: in fase offensiva crea sempre superiorità numerica, saltando sempre l’uomo e arrivando sul fondo. Brillante.



(dal 27’ s.t. Zeegelaar 6: ha pochi minuti a disposizione)



Okaka 5,5: lotta utilizzando il fisico contro Skriniar, ma il centrale slovacco riesce a controllarlo, ostacolandolo e impedendogli di girarsi.



Lasagna 6: ci prova fino all’ultimo minuto, ma non riesce mai ad inquadrare lo specchio della porta. Impreciso.





All. Gotti 5,5: la sua squadra cerca di giocarsela fino alla fine, creando e arrivando spesso dalle parti di Padelli. L’Inter, però, ha più fame e si vede: per i friulani si tratta della terza sconfitta consecutiva in questo girone di ritorno.