Spezia-Udinese 0-1



Musso 6: come il suo dirimpettaio quasi del tutto inoperoso. Un solo intervento sul colpo di testa di Pobega.

Becao 6,5: tutto facile come per i suoi compagni di reparto contro un attacco mai pungente.

Bonifazi 6,5: dirige la difesa senza troppe difficoltà. (43’ st De Maio s.v.)

Nuytinck 6,5: grande sicurezza anche per l’olandese.

Stryger Larsen 6,5: poco da aggiungere alla solidità difensiva del reparto.

Walace 6: senza infamia e senza lode ma sempre sul pezzo.

Arslan 6: in una gara tecnicamente piatta fa legna in mezzo al campo, ma lo fa bene. (15’ st Mandragora 6: non aggiunge e toglie nulla alla prestazione del tedesco che sostituisce)

Zeegelaar 6,5: sembra essere avulso dal gioco ma invece è basilare in mezzo al campo. (43’ st Molina: s.v.)

De Paul 6: decide il match su rigore, poi rischia di comprometterlo con l’espulsione.

Pereyra 6: si fa respingere un pallone da Provedel che era appena scivolato, ma il suo apporto resta comunque sufficiente.

Deulofeu 6,5: Chabot abbocca alla sua sterzata in piena area che consegna a De Paul il rigore della vittoria (15’ st Llorente 6: mezz’ora per riprendere il ritmo partita).

All. Gotti 6,5: squadra accorta e pronta a punire in contropiede. Un successo dopo 9 turni che lo fa respirare.