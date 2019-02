Musso 6,5: è strepitoso sul colpo di testa di Belotti nel primo tempo, il suo intervento vale come un gol fatto. Non può invece nulla sull’incornata di Aina che decide la partita.



De Maio 5,5: lascia la squadra in dieci uomini nel finale di partita quando, per evitare una ripartenza, stende Belotti. Un fallo che viene giustamente sanzionato con il secondo cartellino giallo.



Troost-Ekong 6: la chiusura su Falque al quarto d’ora vale come un gol, se lo spagnolo fosse riuscito a passare si sarebbe trovato da solo davanti a Musso.



Nuytinck 6: perde il duello aereo con Aina in occasione del gol che decide la partita. Ma nell’occasione l’errore è più che altro di D’Alessandro.



Larsen 5,5: Ansaldi si rivela un avversario particolarmente complicato da affrontare e il numero 19 dell’Udinese perde il duello sulla fascia con l’argentino.



Fofana 5,5: una conclusione dalla distanza e poco altro. Il numero 6 dell’Udinese, quest’oggi osservato speciale dei dirigenti granata, non riesce a convincere.



(dal 21’ s.t. Ingelsson 6: entra bene in partita)



Mandragora 6: prestazione ordinata da parte di Mandragora ma senza particolari squlli. Guadagna comunque la sufficienza in pagella. De Paul 5: questa non è proprio la sua giornata. Prima Sirigu gli toglie dall’incrocio un bel calcio di punzione, poi respinge il rigore del possibile 1-1a pochi minuti dalla fine della partita.



D’Alessandro 5,5: il occasione del gol di Aina è lui a perdere la marcatura de nigeriano che poi riesce a saltare alle spalle di Nuytinck e a trovare il gol. Partita sottotono del numero 77.



(dal 45’ s.t. Teodorczyk: sv)



Pussetto 5: si vede poco, ha un’occasione nel primo tempo quando Djdji regala palla all’Udinese in apertura ma non riesce a sfruttarla. Poi sparisce pian piano dal gioco.



(st 23’ s.t. Lasagna 5: per due volte le sue posizione di fuorigioco fanno annullare i gol del possibile 1-1).



Okaka 6,5: lotta, fa a sportellate con i difensori avversari e a pochi minuti dalla fine trova anche la rete dell’1-1. La gioia dura però soltanto pochi minuti perché l’arbitro, con l’aiuto del Var, decide di annullarlo per un fuorigioco di Lasagna.





All. Nicola 6: la sua Udinese affronta senza timore il Torino e meriterebbe di portare a casa almeno un punto. La fortuna non è dalla sua parte, se avesse avuto a disposizione qualche alternativa in più a centrocampo forse la partita sarebbe potuta andare diversamente.