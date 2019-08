Udinese-Südtirol 3-1



Musso 5,5: rischia in un’unica occasione, quando Morosini ad un passo dalla linea di porta colpisce il palo. Sicuro nelle prese, meno nel gol concesso agli avversari.



Opoku 6: troppo insicuro nel primo tempo, meglio nella ripresa. Regala il passaggio vincente a Mandragora.



Ekong 6,5: il suo intervento sul 2-1 vale come un gol. Mura un tiro a botta sicuro destinato in porta: determinante.



Samir 6: la convocazione in Nazionale è una sorpresa, in campo vigila la difesa.



Stryger Larsen 5,5: le sue sgroppate mancano alla squadra. Deve ritrovare la condizione fisica; molto meglio sull’out di destra.



Fofana 4,5: sbaglia un gol praticamente fatto che poteva chiudere il match. Perde alcuni palloni sanguinosi a centrocampo, facendo ripartire anche il contropiede che porta al pareggio del Südtirol. Bocciato.



(dal 21’ s.t. Becão 6: controlla bene le avanzate avversarie)



Jajalo 6,5: in fase di impostazione sbaglia poco o nulla. Un po’ lento quando si tratta di recuperare la posizione; bella la giocata che porta alla rete che chiude la partita.



Mandragora 7: piuttosto anonimo fino al momento del gol. Poi si sblocca e si ripete con un gran mancino di prima intenzione. Rinato.



Pussetto 5,5: il ruolo di esterno non gli si addice; Tudor lo toglie per inserire Nestorovski.



(dal 21’ s.t. Nestorovski 6: pochi minuti a disposizione, non tocca molti palloni)



De Paul 7: le voci di mercato non sembrano toccarlo minimamente. Ogni volta che tocca palla si accende, è lui ad inventare l’assist del vantaggio bianconero.



(dal 44’ s.t. Barak sv)



Lasagna 6: è suo il primo gol ufficiale della nuova stagione. Come al solito tanta corsa, un po’ impreciso negli ultimi metri.





All. Tudor 6,5: non stecca la prima davanti ai tifosi. La squadra soffre, ma il tecnico croato, anche grazie ai cambi, riesce a portare a casa la qualificazione.