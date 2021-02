: decisivo in uscita su Vlahovic a metà della ripresa. Non viene chiamato in causa in altre occasioni.: dalle sue parti gli ospiti arrivano spesso sul fondo. Ribery lo mette leggermente in difficoltà nel corso della seconda frazione.: controlla egregiamente le avanzate Viola, sbagliando poco anche in costruzione.: encomiabile l’esperienza con cui guida la difesa. La sua presenza è fondamentale.: tanta corsa per l’esterno argentino. Si propone anche in fase offensiva, calciando pericolosamente verso la porta avversaria.(Dal 45+1’ s.t.: il migliore della compagine friulana. Copre, riparte e crea superiorità numerica: decisivo nel pennellare il traversone che regala il vantaggio finale.: fa da filtro davanti alla difesa, coprendo bene gli spazi in fase di non possesso.non ancora al 100% della forma fisica. Può crescere.(dal 25’ s.t.: entra bene in campo, aiutando i compagni nel pressing e nella ripartenza): l’occasione più ghiotta della partita capita sui suoi piedi, ma il laterale danese non riesce ad agganciare bene, calciando: fatica e non poco tra le maglie ospiti. Si limita a difendere palla e far salire la squadra.(dal 31’ s.t.: garantisce freschezza e lucidità al riparto offensivo): suo il gol che decide il match. Dopo una partita non facile, è bravo a raccogliere un cross perfetto di De Paul e bucare Dragowski con un colpo di testa micidiale.: schiera una formazione piuttosto obbligata. Conquista una vittoria importantissima, che lo proietta al 12esimo posto in classifica, a quota 28 punti.