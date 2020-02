Brescia-Udinese 1-1



Musso 6: Poco impegnato nella prima parte di partita, meno ancora nella ripresa fino a quando raccoglie la palla in fondo al sacco per la rete di Bisoli. Salva su Zmrhal.



De Maio 4,5: Avrebbe meritato una sufficienza ma l’errore da matita rossa che regala la rete al Brescia è da censura.



Troost-Ekong 5: Nel cuore della difesa guida i compagni con naturalezza e disinvoltura. Non fatica a contenere gli attaccanti del Brescia. E’ il primo a far ripartire l’azione della sua squadra con velocità.



Nuytinck 6: Prestazione senza infamia e senza lode. Gioca con attenzione e diligenza portando a casa una sufficienza meritata.



Stryger Larsen 6,5: Bene in difesa con diagonali e chiusure, fa sentire la sua presenza anche in fase d’attacco.



Fofana 6,5: Continua il momento positivo di forma del centrocampista ivoriano. Da mezz’ala agisce bene in interdizione e ancor meglio in appoggio alla fase offensiva.



Jajalo 5,5: Prende un giallo dopo pochi minuti per fallo su Balotelli che lo condiziona nel suo modo di giocare. Fatica e si vede, Gotti lo richiama in panchina dopo pochi minuti della ripresa.



(7’st Mandragora 5: Entra e cerca di dare ritmo alla squadra senza riuscirci).



De Paul 6. Le iniziative più importanti passano attraverso la sua inventiva e la sua classe. Sulla corsia di destra è padrone incontrastato. Il suo gol nel finale è di vitale importanza.



Sema 5: Gioca una partita diligente senza riuscire a sfondare. Della squadra è l’interprete meno efficace. Nella ripresa cala ancora di più.



(Dal 34’st Zeegelaar 6: Contribuisce al raggiungimento del pareggio della sua squadra).



Okaka 6: Da ex gioca probabilmente la miglior partita della sua esperienza a Udine. Corre, lotta e va più volte al tiro ma non centra mai la porta.



Lasagna 5,5: Pronti via e coglie una traversa clamorosa. E’ costantemente nel vivo dell’azione mettendo più volte in apprensione la difesa del Brescia. Gli manca solo il gol ma non è dettaglio da poco.



(Dal 26’st Nestorovski 5: Dovrebbe essere l’arma letale ma ha le pile scariche)



All. Gotti 6: La prestazione da sola non basta. Lo aveva chiesto alla squadra: meno applausi ma più punti. Così non è stato anche a Brescia. Difficile contestare qualcosa al tecnico se non una mancanza di concentrazione nei momenti chiave della partita da parte dei suoi giocatori. De Paul lo salva.