: L’unico tiro verso la sua porta è il rigore di Simy, per il resto ordinaria amministrazione: Non deve strafare contro il reparto offensivo del Crotone, lui comunque è sempre attento e gioca spesso d'anticipo.: Spegne Ounas, non concede spazi a Simy e quando serve fa anche da regista aggiunto. Uomo in più del reparto.Come il compagno non sbaglia nulla, si occupa di Messias e spesso va anche su Simy. Nessuna sbavatura.: Va spesso in difficoltà contro Reca, sia in fase offensiva che, soprattutto in fase difensiva: suo il fallo di mano che porta al rigore pitagorico.Dal 47'stSV: Nel complesso non fa una partita da 7,5, ma con pochi palloni toccati decide la partita. Anche questo è essere campioni, è il leader di questa Udinese ma ora merita il grande passo. Udine gli sta stretta.: Buona la sua gara, recupera tanti palloni, blocca spesso i filtri su Petriccione e lascio spazio di giocata ai compagni di repartoDal 27'stPorta qualità e costruzione, da una sua giocata prende il via il gol dell'1-2: Un tiro fuori nel primo tempo, un assist per De Paul che vale l’1-2 finale e quindi i tre punti, tanto basta per meritarsi gli applausi.Un po’ in affanno nonostante non abbia di fronte avversari capaci di metterlo in difficoltà. Avrebbe potuto fare di più-Si vede solo una sola in tutta la partita, una buona conclusione respinta da Cordaz: non basta.Decisamente più propositivo del compagno, lotta su ogni pallone, non si arrende mai ed è suo l’assist che vale il momentaneo 0-1.Dal 27'stGioca poco e fa poco per farsi notare.Con il minimo sforzo la squadra porta a casa i tre punti e una quasi salvezza raggiunta. Senza dubbio l'allenatore rivelazione di questo campionato.