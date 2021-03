: poco può in occasione del vantaggio biancoceleste. Nella ripresa evita due volte il raddoppio con interventi sicuri.: non riesce a contenere gli attacchi laziali, facendosi saltare facilmente da Immobile e compagni.(dal 29’ s.t.: entra nel momento più concitato del match, dando freschezza all’attacco friulano): cresce soprattutto nel corso della seconda frazione, guidando l’intera retroguardia in maniera intelligente.: si limita a controllare le ripartenze avversarie, soffrendo poco in fase di non possesso.: non ripete le ultime prestazioni giocate, facendosi arginare da Marusic.: ci prova fino all’ultimo giro di lancette, colpendo anche un clamoroso palo dal limito dell’area. È di gran lunga l’uomo in più di questa squadra.: fatica a farsi vedere davanti alla difesa, girando palla in maniera piuttosto macchinosa.: prova piuttosto opaca per la mezzala francese. Non emerge in mezzo al campo.(dal 1’ s.t.: i difensori della Lazio riescono a contenerlo, impedendo al macedone di girarsi con facilità): Lazzari è un avversario complicato, ma il laterale danese non patisce la velocità dell’esterno ex Spal.: altra performance convincente, a coadiuvare il connazionale De Paul. Eterno.: non riesce a far salire la squadra, perdendosi tra le maglie ospiti.(dal 17’ s.t.: ha sulla testa la palla per riportare in equilibrio il match, ma la fallisce clamorosamente): i cambi, tutti offensivi, non rimettono in partita i suoi ragazzi. Si tratta della seconda sconfitta dopo il giro di boa, ma la situazione in classifica non preoccupa.