- La Samp lo impegna davvero poco. Sul gol di Caputo non può fare nulla.- Qualche sbavatura di troppo per il difensore brasiliano. Da un suo errore nasce il gol del 2 a 1 di Caputo. Anche in altre circostanze palesa qualche lacuna.- Quagliarella e Caputo cercano spesso di metterlo in difficoltà, lui riesce a prendergli in qualche modo le misure.- Buona prova per l'argentino. Sempre puntuale in chiusura, gioca spesso d'anticipo sfruttando la maggiore dinamicità rispetto agli attaccanti avversari.- Cerca di spingere con costanza. Soprattutto nel primo tempo riesce ad arrivare con puntualità sul fondo e a mettere al centro cross interessanti.- Partita di grande sacrificio, spesso tocca a lui rincorrere gli avversarsi e recuperare il pallone. Dà una grossa in mano in fase di ripiegamento, riuscendo anche ad accompagnare l'azione sul ribaltamento di fronte. (Dal 18' s.t.- Amministra bene la mediana nell'ultima parte di gara).- Prestazione convincente quella del brasiliano. Solito lavoro a rompere il gioco davanti alla difesa ma anche alcune buone incursioni in avanti dove fa valere la sua fisicità. Più volte si rende pericoloso nell'area avversaria.- Il ritorno del Tucu cambia l'Udinese. Nella prima mezz'ora l'argentino fa divertire il pubblico del "Friuli". Suo l'assist per il gol di Deulofeu che sblocca subito la partita, anche nell'azione del raddoppio ci mette lo zampino.- Dopo il gol decisivo di San Siro il giovane esterno bianconero trova oggi un'altra rete pesantissima. E' lui infatti a firmare il 2-0 su assist di Deulofeu. Giocatore che cresce di partita in partita.- Tanto lavoro al servizio della squadra. Lotta spalle alla porta, cercando di guadagnare metri e far salire i compagni. Peccato per la traversa colpita nella ripresa. (Dal 77' s.t.- Lo spagnolo trascina l'Udinese nel primo tempo. E' l'autore del gol del vantaggio e dell'assist per il raddoppio di Udogie. Anche nella ripresa è sempre nel vivo del gioco, riuscendo a creare ogni qualvolta ha la palla tra i piedi azioni pericolose.- Quella vista nel primo tempo è una delle sue Udinese migliori. Squadra aggressiva, propensa ad attaccare. Vittoria meritata, tre punti in uno scontro diretto che permettono ai bianconeri di allontanarsi dalla zona rossa.