GENOA-UDINESE 0-0



Silvestri 7: inaugura il suo pomeriggio con una doppia parata su Ekuban e Yeboah. Interventi che si riveleranno decisivi per garantire l’incolumità della sua squadra.



Becao 6,5: per gli avversari un colosso sempre difficile da superare; per i compagni il baluardo che mantiene in piedi il fortino bianconero.



Nuytinck 6: pur in una giornata non impeccabile, si appiccica a Destro concedendogli appena due palloni giocabili. Entrambi non finalizzati dal centravanti marchigiano.



Perez 5: Ekuban lo mette spesso in difficoltà, puntandolo e saltandolo a più riprese. Affannoso.



Molina 5,5: la bella discesa che affronta al primo minuto resta di fatto l’unica della sua timida gara



Arslan 5: tampona molto ma punge poco. Specchio di un’Udinese che riesce ad arginare ma fatica a impostare.

(dal 46’ st Jajalo SV).



Walace 5: il pressing del Genoa soffoca lucidità ed idee del brasiliano che a Marassi trascorre un pomeriggio sottotono facendosi costantemente sovrastare dai dirimpettai rossoblù.



Makengo 5,5: rispetto ai compagni di reparto lui almeno ci mette un po' più di grinta. Forse anche troppa visto che a inizio ripresa rischia un secondo giallo che Doveri gli risparmia.



Soppy 5: l’infortunio di Udogie nel riscaldamento gli consegna la titolarità all’ultimo minuto. Lui, forse anche per questo, non riesce ad ingranare, sonnecchiando per oltre un’ora.

(dal 23’ st Udogie 6: tenuto a riposo precauzionale dopo essere stato inserito in lista, entra a metà ripresa rassicurando se non altro sulle sue condizioni fisiche).



Deulofeu 5,5: Cioffi lo emancipa da compiti tattici lasciandolo libero di svariare sull’intero fronte offensivo. Prova qualche bella serpentina, sempre vanificata sul più bello dalla retroguardia ligure.



Beto 5: tocca si e no due palloni. Ma anche perché i compagni girano anni-luce lontano da lui.

(dal 27’ st Success SV: idem come sopra).



All. G. Cioffi 5,5: la sua Udinese riesce nell'intento di non tirare mai in porta al cospetto di una delle peggiori difese del torneo, neppure quando il Genoa resta in inferiorità. Tanto che alla fine il punto rimediato a Marassi gli va anche largo. Le attenuanti legate ai postumi da Covid di molti suoi ragazzi non sono trascurabili ma di fatto il pareggio è l'unica cosa positiva del pomeriggio genovese.