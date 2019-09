Udinese-Parma 1-3



Musso 5,5: impreciso in occasione del pareggio ospite, Gervinho gli fa passare la palla tra le gambe e l’argentino non riesce a respingere. Non ha colpe sugli altri gol.



Becao 5,5: soffre la velocità dell’attacco avversario, non controlla le avanzate ospiti.



Ekong 5,5: non riesce a contenere Gervinho nell’occasione che permette al Parma di chiudere la partita.



Samir 5: suo il buco che lascia spazio a Gervinho per la rete dell’1 a 1, impreciso in fase di costruzione.



Larsen 5,5: non spinge come dovrebbe, perde Gagliolo che di testa insacca la rete del vantaggio.



(dal 33’ s.t. Teodorczyk sv)



Jajalo 6: tecnicamente superiore al resto della squadra, fa girare il gioco con rapidità.



Mandragora 5,5: qualche errore di troppo in fase di impostazione, più spento rispetto alla gara con il Milan.



(dal 10’ s.t. Fofana 5: Tudor lo inserisce per spaccare la partita, ma perde clamorosamente palla facendo ripartire il contropiede ospite che vale il gol del vantaggio.



De Paul 5,5: nel primo tempo ha più energie, poi si spegne assieme ai compagni; prova a inventare ma non basta.



Sema 5,5: ha grande facilità di corsa, ma non prende tutto lo spazio che avrebbe a disposizione. Può crescere.



Nestorovski 5: non vede quasi mai palla, perde tante volte la sfera di gioco e si fa controllare con troppa facilità dalla difesa ospite.



(dal 25’ s.t. Pussetto 6: porta vivacità all’attacco bianconero, sfiora il gol che poteva riaprire il match)



Lasagna 6,5: mangia in velocità Iacoponi per poi depositare la sfera alle spalle di Sepe; tanta corsa come al solito.





All. Tudor 5,5: la sostituzione con cui inserisce Fofana al posto di Mandragora si rivela decisiva in senso negativo; ci prova nel finale inserendo altre due punte.