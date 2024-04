Udinese, le pagelle di CM: Ferreira sciagurato, ennesimo crollo nel recupero

- Un bell'intervento su Azmoun, sul colpo di testa di Cristante nulla può.- Dopo la botta in testa perde ludicidità. Si addormenta sul pallone facendoselo fregare da Azmoun. Dal 91' Kabasele sv.- Un paio di interventi non pulitissimi, questa volta viene graziato.- Mura bene su Dybala. Come nella prima parte della gara gioca una buona partita.- Tutto solo, sparacchia sciaguratamente in calcio d'angolo un pallone che andava gestito in un altro modo. Dal proseguo arriva il gol vittoria della Roma.- Non pulito nelle giocate, qualche errore tecnico di troppo nei minuti giocati quest'oggi.

- Solito lavoro davanti alla difesa, Cristante però gli passa davanti in occasione del gol vittoria della Roma.- Dinamismo e buoni strappi.- Intraprendente sulla corsia, ci prova.- Sempre utile nella gestione del pallone, con la sfera tra i piedi sa sempre cosa fare.- Diagonale mancino sul quale Svilar si oppone provvidenzialmente, poi Cristante lo anticipa di testa sul gol della vittoria giallorossa.- La squadra disputa venti minuti tutto sommato fatti bene. Poi però è l'ingenuità del singolo a regalare un calcio d'angolo alla Roma dalla quale arriva il gol che comporta la sconfitta.