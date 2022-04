- La Salernitana lo impegna pochissimo nell'arco dei 90 minuti. Castigato nel contropiede finale da Verdi. Incolpevole.- Tra i più positivi. Difensivamente nessuna sbavatura. Cerca di proporsi anche in fase offensiva.- Passa una serata tranquilla fino al 90'. Gli attaccanti avversari non gli creano alcun grattacapo.- Prestazione insufficiente per l'argentino. In avvio un paio di errori che potevano essere fatali. Nell'arco della partita risulta poco attento e preciso.- Ha l'arduo compito di non far rimpiangere Molina. Gioca una partita intraprendente, cercando sempre la giocata. Nel complesso sufficiente nonostante non riesca mai ad incidere concretamente. Dal 70'- Predilige la fase di interdizione agli inserimenti. Cerca di fare filtro in mediana ma si vede poco quando c'è da costruire la manovra. Dal 57'- Cioffi lo inserisce per dare maggiore dinamismo al centrocampo. Non riesce a dare una svolta alla partita.- Ritrova una maglia da titolare ma non convince. Dovrebbe essere la mente del centrocampo, sbaglia parecchio. Dal 56'- Salva un gol già fatto nel finale.- Dopo il gol contro l'Empoli ha finalmente una chance da titolare ma la spreca. La qualità è indiscussa ma risulta poco concreto. Tante giocate effimere e un sanguinoso pallone perso dal quale poi nasce il gol della Salernitana.- Timido, rispetto alle ultime uscite spinge davvero poco.- Cerca di risolvere la partita da solo, si carica spesso la squadra sulle spalle.- Tanto movimento, tanti scatti ma nessun occasione da gol. Guardando l'argentino pare di rivedere il peggior Lasagna. Dal 65'- Dovrebbe dare maggiore peso all'attacco, non riesce ad entrare in partita.- La squadra veniva da un momento d'ora, questa sera un netto passo indietro. Peccato.