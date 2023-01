attento a respingere su Gabbiadini in avvio. Poi ha fortuna perché la Samp sbaglia sempre la misura.: combina un pasticcio con Bijol, in avvio, lasciando una prateria a Djuricic dopo essersi scontrato con il compagno di squadra. Soffre spesso le accelerazioni doriane.: rischia il pastrocchio, in collaborazione con Becao, quando impatta l’altro centrale gli frana addosso liberando un corridio a Djuricic. Per sua fortuna, il centrocampista serbo mette fuori a tu per tu con Silvestri. Meglio nel secondo tempo.: ruvido, applicato, sempre deciso nei contrasti. Spesso rimedia anche agli errori altrui e gioca una gran partita.da quella parte l’Udinese non spinge mai. Resta bloccato in posizione di terzino, senza grosse intuizioni offensive. Però, alla prima palla buona, infilza Audero. Glaciale.: ci prova due volte, prima trova l’opposizione di Colley e poi, dal dischetto, impatta in maniera troppo molle un pallone che termina placidamente da Audero. Vivace.(dal 22’ s.t.dà qualità in mezzo e scucchiaia alcuni bei palloni).: fa quantità in mezzo al campo, ci mette tanti muscoli e tanto dinamismo. Porta a casa la sufficienza.: è il cervello dell’Udinese, si abbassa ad aiutare e si alza per supportare la manovra offensiva. Reattivo e intelligente.(dal 23’ s.t.restituisce vigore al reparto mediano, corre per due).cerca di impensierire Audero ma trova sulla sua strada Amione. Resta meno bloccato dell’altro laterale, guizza lungo la corsia.cinturato dalla difesa blucerchiata, fa qualche sponda ma ha pochi spazi e non si vede mai.(dal 32’ s.t.(dal 44’ s.t.).: leggermente meglio di Beto, ma comunque contenuto bene dalla Samp.All.massimo risultato con il minimo sforzo. L'Udinese soffre, la Samp ha delle belle occasioni, ma alla prima palla buona infilza i blucerchiati e torna da Genova con tre punti d'oro, Squadra quadrata e ordinata.